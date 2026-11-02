美国制造业PMI 10月升至55.5%——The Hill

美国制造业的商业活动在10月连续第十个月增长。制造业采购经理人指数（PMI）从9月的54.5%升至55.5%，The Hill援引供应管理协会（ISM）的数据报道称。

新订单和产出增长

与9月相比，PMI的五个组成部分中有四个在10月改善。新订单、产出、供应商交付和库存指标均有所上升。与此同时，该行业就业增长速度放缓了0.3个百分点。

制造商的整体情绪连续第三个月恶化：ISM收到的评论中，66%为负面评论。The Hill指出，行业正面临持续通胀的压力，这与伊朗战争以及总统唐纳德·特朗普的关税有关。根据消费者价格指数，能源价格从8月到9月上涨了5.2%，同比上涨20.4%。

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行业就业略有减少

尽管PMI上升，但根据劳工统计局和圣路易斯联邦储备银行的数据，美国制造业的就业人数从特朗普第二个总统任期开始时的约1267万人减少至9月的约1265万人。

特朗普此前承诺振兴美国制造业，并表示其关税将鼓励企业将就业岗位带回美国。具体而言，奥迪于10月25日宣布，计划向该公司在美国的首座制造工厂投资40亿美元，该工厂计划建在佐治亚州。该公司预计将创造4500个就业岗位。

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