W USA aktywność gospodarcza w sektorze produkcyjnym rosła w październiku dziesiąty miesiąc z rzędu. Indeks menedżerów zakupów w przemyśle (PMI) wzrósł do 55,5% z 54,5% we wrześniu, podał The Hill, powołując się na Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

Wzrosły nowe zamówienia i produkcja

Cztery z pięciu składowych indeksu PMI poprawiły się w październiku w porównaniu z wrześniem. Wzrosły wskaźniki nowych zamówień, wolumenu produkcji, dostaw od dostawców i zapasów. Jednocześnie tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze spowolniło o 0,3 punktu procentowego.

Ogólne nastroje wśród producentów pogarszały się trzeci miesiąc z rzędu: negatywnych było 66% komentarzy otrzymanych przez ISM. The Hill zauważa, że na branżę wpływa utrzymująca się inflacja związana z wojną w Iranie oraz cłami prezydenta Donalda Trumpa. Według indeksu cen konsumpcyjnych ceny energii wzrosły o 5,2% od sierpnia do września oraz o 20,4% w ujęciu rocznym.

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Zatrudnienie w branży nieznacznie spadło

Mimo wzrostu PMI liczba pracowników w amerykańskim sektorze produkcyjnym, według Biura Statystyki Pracy i Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis, zmniejszyła się z około 12,67 mln na początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa do około 12,65 mln we wrześniu.

Trump wcześniej obiecywał ożywienie amerykańskiego przemysłu, twierdząc, że jego cła zachęcą firmy do przenoszenia miejsc pracy z powrotem do USA. W szczególności 25 października Audi poinformowało o zamiarze zainwestowania 4 mld dolarów w pierwszy zakład produkcyjny firmy w USA, który ma zostać zbudowany w Georgii. Firma oczekuje utworzenia 4 500 miejsc pracy.

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