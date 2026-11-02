В США деловая активность в производственном секторе в октябре росла десятый месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам в производстве (PMI) повысился до 55,5% против 54,5% в сентябре, сообщает The Hill со ссылкой на Институт управления поставками (ISM).

Новые заказы и производство выросли

Четыре из пяти составляющих индекса PMI в октябре улучшились по сравнению с сентябрем. Выросли показатели новых заказов, объемов производства, поставок от поставщиков и запасов. В то же время темпы роста занятости в секторе замедлились на 0,3 процентного пункта.

Общие настроения производителей ухудшились третий месяц подряд: негативными были 66% комментариев, полученных ISM. The Hill отмечает, что на отрасль давят устойчивая инфляция, связанная с войной в Иране, и пошлины президента Дональда Трампа. Согласно индексу потребительских цен, цены на энергию выросли на 5,2% с августа по сентябрь и на 20,4% в годовом измерении.

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Занятость в отрасли немного сократилась

Несмотря на рост PMI, число работников в производственном секторе США, по данным Бюро статистики труда и Федерального резервного банка Сент-Луиса, сократилось примерно с 12,67 млн в начале второго президентского срока Трампа до около 12,65 млн в сентябре.

Трамп ранее обещал возродить американское производство, заявляя, что его пошлины будут побуждать компании возвращать рабочие места в США. В частности, 25 октября Audi сообщила о намерении инвестировать 4 млрд долларов в первый производственный завод компании в США, который планируют построить в Джорджии. Компания ожидает создать 4 500 рабочих мест.

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