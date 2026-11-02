Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о намерении с 1 января 2027 года исключить Южно-Африканскую Республику и Руанду из программы торговых преференций African Growth and Opportunity Act (Agoa). Программа позволяет странам-участницам экспортировать в США тысячи товаров без уплаты пошлин, сообщает BBC News.

Причины решения США

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что ежегодный обзор выявил в действиях обеих стран практики, несовместимые с требованиями к участникам программы. По его словам, администрация Трампа также уведомила ЮАР и Руанду об этом намерении.

Вашингтон сослался на барьеры для американской торговли и инвестиций, а также на соображения национальной безопасности и внешнеполитические интересы США в регионе. В отношении Руанды американская сторона также выразила обеспокоенность правами человека, политическим плюрализмом, верховенством права и правами работников. В отношении ЮАР среди дополнительных оснований назвали коррупцию.

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Отношения с Руандой и ЮАР

Объявление прозвучало менее чем через неделю после того, как Министерство финансов США ввело санкции против министерства обороны Руанды из-за его предполагаемой роли в вооруженном восстании на востоке Демократической Республики Конго. Американское ведомство заявило, что руандийское министерство обороны руководило тысячами военнослужащих, воевавших вместе с повстанцами M23 на востоке ДР Конго, и обеспечивало их вооружением, оборудованием, логистикой и обучением.

Отношения Вашингтона с ЮАР также остаются напряженными. В прошлом году во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме Трамп обвинил ЮАР в геноциде белых и запустил в США программу приема беженцев для африканеров. Посол США в ЮАР Лео Брент Бозелл III назвал возможное прекращение участия страны в Agoa предсказуемым и предотвратимым, связав это с отказом правительства ЮАР учесть высказанные США опасения.

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