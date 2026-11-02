Американская компания Palantir в третьем квартале 2026 года впервые получила в США больше выручки от коммерческих клиентов, чем от государственного сектора. Выручка от коммерческого сегмента США выросла на 148% в годовом выражении, до 984 млн долларов, тогда как доход от американских государственных клиентов составил 953 млн долларов, увеличившись на 96%, сообщает CNBC.

Финансовые результаты превзошли ожидания

Общая квартальная выручка Palantir почти удвоилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла рекордных для компании 2,31 млрд долларов. Это выше прогноза аналитиков LSEG на уровне 2,18 млрд долларов.

Скорректированная прибыль на акцию составила 44 цента при ожидаемых 41 центе. Чистая прибыль выросла более чем вдвое, до 1,13 млрд долларов, или 44 центов на акцию, против примерно 476 млн долларов, или 18 центов на акцию, годом ранее.

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Обновлённый прогноз на 2026 год

Palantir повысила прогноз годовой выручки от коммерческого сегмента в США до более чем 3,56 млрд долларов. В предыдущем квартале компания прогнозировала 3,42 млрд долларов.

В четвёртом квартале Palantir ожидает около 2,65 млрд долларов выручки, а за весь 2026 год — около 8,53 млрд долларов. CNBC связывает ускорение коммерческого направления с ростом спроса бизнеса на инструменты искусственного интеллекта компании.

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