Amerykańska firma Palantir w trzecim kwartale 2026 roku po raz pierwszy uzyskała w USA większe przychody od klientów komercyjnych niż z sektora rządowego. Przychody z amerykańskiego segmentu komercyjnego wzrosły o 148% rok do roku, do 984 mln dolarów, podczas gdy przychody od amerykańskich klientów rządowych wyniosły 953 mln dolarów, rosnąc o 96%, podaje CNBC.

Wyniki finansowe przekroczyły oczekiwania

Łączne kwartalne przychody Palantir niemal podwoiły się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i osiągnęły rekordowe dla spółki 2,31 mld dolarów. To więcej niż prognoza analityków LSEG na poziomie 2,18 mld dolarów.

Skorygowany zysk na akcję wyniósł 44 centy wobec oczekiwanych 41 centów. Zysk netto wzrósł ponad dwukrotnie, do 1,13 mld dolarów, czyli 44 centów na akcję, wobec około 476 mln dolarów, czyli 18 centów na akcję, rok wcześniej.

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Zaktualizowana prognoza na 2026 rok

Palantir podniósł prognozę rocznych przychodów z segmentu komercyjnego w USA do ponad 3,56 mld dolarów. W poprzednim kwartale firma prognozowała 3,42 mld dolarów.

W czwartym kwartale Palantir oczekuje około 2,65 mld dolarów przychodów, a w całym 2026 roku — około 8,53 mld dolarów. CNBC wiąże przyspieszenie działalności komercyjnej z rosnącym popytem biznesu na narzędzia sztucznej inteligencji firmy.

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