Які долари в Україні можуть не прийняти до обміну

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Національний банк України та Управління просвітницької діяльності щодо валюти США наголошують, що всі банкноти Федеральної резервної системи США, випущені з 1914 року, залишаються законним платіжним засобом та є дійсними незалежно від серії й року емісії. Це розповсюджується на купюри, випущені до 1996 року, а також на 100-доларові банкноти без синьої захисної 3D-стрічки.

Фінансові установи та пункти обміну валют не мають права відмовляти у здійсненні операцій чи встановлювати гірший курс залежно від року випуску справжньої банкноти.

Приводом для відмови у звичайній операції обміну або направлення купюри на процедуру інкасо (відправка пошкодженої валюти банку-кореспонденту за кордон із можливим стягненням комісії) можуть бути виключно ознаки підробки або суттєві пошкодження. До таких належать значні надриви, втрата початкового кольору через хімічну дію, сліди горіння чи гниття, а також знищення елементів захисту. Водночас незначні потертості, часткова втрата фарби або дрібні штампи не є підставою для відмови, а в разі неправомірного обмеження з боку касирів громадяни мають право подавати скарги до Національного банку України.

Джерело: U.S. Currency Education Program.

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