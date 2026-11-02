Jakie banknoty dolarowe mogą nie zostać przyjęte do wymiany na Ukrainie

Narodowy Bank Ukrainy oraz Urząd ds. Edukacji Walutowej Stanów Zjednoczonych podkreślają, że wszystkie banknoty Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, wyemitowane od 1914 roku, pozostają prawnym środkiem płatniczym i są ważne niezależnie od serii i roku emisji. Dotyczy to banknotów wyemitowanych przed 1996 r., a także banknotów 100-dolarowych bez niebieskiej taśmy zabezpieczającej 3D.

Instytucje finansowe i punkty wymiany walut nie mają prawa odmawiać realizacji transakcji ani ustalać gorszego kursu w zależności od roku emisji autentycznego banknotu.

Powodem odmowy przeprowadzenia zwykłej operacji wymiany lub skierowania banknotu do procedury inkasa (wysłanie uszkodzonej waluty do banku korespondencyjnego za granicę z ewentualnym pobraniem opłaty) mogą być wyłącznie oznaki fałszerstwa lub istotne uszkodzenia. Należą do nich znaczne rozdarcia, utrata pierwotnego koloru w wyniku działania substancji chemicznych, ślady spalenia lub zgnilizny, a także zniszczenie elementów zabezpieczających. Jednocześnie nieznaczne przetarcia, częściowa utrata farby lub drobne odciski nie stanowią podstawy do odmowy, a w przypadku bezprawnego ograniczenia ze strony kasjerów obywatele mają prawo składać skargi do Narodowego Banku Ukrainy.

Źródło: U.S. Currency Education Program.

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