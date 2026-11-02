Какие доллары в Украине могут не принять к обмену

Национальный банк Украины и Управление по просветительской деятельности в области валюты США подчеркивают, что все банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные с 1914 года, остаются законным платежным средством и являются действительными независимо от серии и года выпуска. Это относится к купюрам, выпущенным до 1996 года, а также к 100-долларовым банкнотам без синей защитной 3D-полосы.

Финансовые учреждения и пункты обмена валют не имеют права отказывать в проведении операций или устанавливать менее выгодный курс в зависимости от года выпуска подлинной банкноты.

Поводом для отказа в обычной операции обмена или направления купюры на процедуру инкассо (отправка поврежденной валюты в банк-корреспондент за границу с возможным взиманием комиссии) могут служить исключительно признаки подделки или существенные повреждения. К ним относятся значительные надрывы, потеря первоначального цвета в результате химического воздействия, следы горения или гниения, а также уничтожение элементов защиты. В то же время незначительные потертости, частичная потеря краски или мелкие штампы не являются основанием для отказа, а в случае неправомерного ограничения со стороны кассиров граждане имеют право подавать жалобы в Национальный банк Украины.

Источник: U.S. Currency Education Program.

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

Пока партнеры дают деньги — у НБУ будет ресурс, чтобы удерживать курс: экономист Олег Пендзин

Читай нас в