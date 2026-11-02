Шотвелл із чоловіком пожертвують дітям понад 2 млн акцій SpaceX — CNBC

У США президентка та операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл разом із чоловіком Робертом пожертвують понад 2 млн акцій компанії для дітей, які мають інвестиційні рахунки Trump Accounts. Кожен із приблизно 2 млн одержувачів має отримати по одній акції в грудні, повідомляє CNBC.

Хто отримає акції

Пожертва призначена для власників Trump Accounts віком від 11 до 17 років, які живуть у поштових індексах із медіанним сімейним доходом не більш як 57 тис. доларів. До переліку також входять поштові індекси, для яких Бюро перепису населення США не публікує медіанний сімейний дохід через недостатню кількість жителів.

За словами Шотвелл, відповідні родини мали отримати повідомлення до понеділка. Батьки або опікуни можуть перевірити право на пожертву через некомерційну організацію Invest America та відстежувати активність рахунку в застосунку Trump Accounts.

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Додаткові групи одержувачів

Шотвелл також заявила, що протягом кількох тижнів мають остаточно оформити ще одну пожертву. Вона стосуватиметься дітей віком від 11 до 17 років із сімей військовослужбовців, які служать за кордоном, дітей у прийомній опіці, а також інших дітей з округів поблизу її дому в Техасі, де медіанний сімейний дохід не перевищує 90 тис. доларів.

Trump Accounts, також відомі як рахунки 530A, доступні для дітей у США віком до 18 років, які мають номер соціального страхування. Діти, народжені у 2025–2028 роках, також можуть отримати одноразовий внесок у розмірі 1 тис. доларів від Міністерства фінансів США. Наприкінці вересня відомство запровадило тимчасові правила, які дозволяють зберігати на таких рахунках пожертвувані окремі акції, тоді як раніше дозволялися лише диверсифіковані недорогі індексні фонди.

У жовтні Ілон Маск окремо заявив, що планує передати кожній дитині у США по одній акції SpaceX у 2027 році. За його словами, це також може відбутися через Trump Accounts.

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