W USA prezeska i dyrektorka operacyjna SpaceX Gwynne Shotwell wraz z mężem Robertem przekażą ponad 2 mln akcji spółki dzieciom posiadającym rachunki inwestycyjne Trump Accounts. Każdy z około 2 mln odbiorców ma otrzymać po jednej akcji w grudniu, podaje CNBC.

Kto otrzyma akcje

Darowizna jest przeznaczona dla posiadaczy Trump Accounts w wieku od 11 do 17 lat, mieszkających w kodach pocztowych, w których mediana dochodu rodzinnego wynosi nie więcej niż 57 tys. dolarów. Lista obejmuje również kody pocztowe, dla których Biuro Spisu Ludności USA nie publikuje mediany dochodu rodzinnego z powodu niewystarczającej liczby mieszkańców.

Według Shotwell uprawnione rodziny miały otrzymać powiadomienia do poniedziałku. Rodzice lub opiekunowie mogą sprawdzić prawo do darowizny za pośrednictwem organizacji non-profit Invest America oraz śledzić aktywność rachunku w aplikacji Trump Accounts.

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Dodatkowe grupy odbiorców

Shotwell oświadczyła również, że w ciągu kilku tygodni ma zostać sfinalizowana kolejna darowizna. Będzie ona dotyczyć dzieci w wieku od 11 do 17 lat z rodzin żołnierzy służących za granicą, dzieci w pieczy zastępczej, a także innych dzieci z hrabstw w pobliżu jej domu w Teksasie, gdzie mediana dochodu rodzinnego nie przekracza 90 tys. dolarów.

Trump Accounts, znane również jako rachunki 530A, są dostępne dla dzieci w USA poniżej 18. roku życia, które mają numer ubezpieczenia społecznego. Dzieci urodzone w latach 2025–2028 mogą także otrzymać jednorazową wpłatę w wysokości 1 tys. dolarów od Departamentu Skarbu USA. Pod koniec września resort wprowadził tymczasowe zasady pozwalające przechowywać na takich rachunkach przekazane pojedyncze akcje, podczas gdy wcześniej dozwolone były wyłącznie zdywersyfikowane tanie fundusze indeksowe.

W październiku Elon Musk osobno oświadczył, że planuje przekazać każdemu dziecku w USA po jednej akcji SpaceX w 2027 roku. Według niego może to również nastąpić za pośrednictwem Trump Accounts.

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