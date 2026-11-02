在美国，SpaceX总裁兼首席运营官格温·肖特韦尔将与其丈夫罗伯特向拥有Trump Accounts投资账户的儿童捐赠超过200万股公司股票。约200万名受赠者中的每人预计将在12月获得一股股票，CNBC报道。

谁将获得股票

该捐赠面向11至17岁的Trump Accounts持有人，他们居住的邮政编码地区家庭收入中位数不超过5.7万美元。名单还包括美国人口普查局因居民数量不足而未公布家庭收入中位数的邮政编码地区。

肖特韦尔表示，符合条件的家庭应在周一之前收到通知。父母或监护人可以通过非营利组织Invest America核查是否有资格获得捐赠，并在Trump Accounts应用程序中追踪账户活动。

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其他受赠群体

肖特韦尔还表示，另一笔捐赠预计将在数周内最终敲定。这笔捐赠将涉及11至17岁的儿童，包括在海外服役的军人家庭子女、寄养儿童，以及她在得克萨斯州住所附近、家庭收入中位数不超过9万美元的县的其他儿童。

Trump Accounts也被称为530A账户，面向拥有社会保障号码的18岁以下美国儿童。2025年至2028年出生的儿童还可获得美国财政部提供的一次性1000美元缴款。9月底，该部门出台临时规则，允许此类账户持有获捐的个别股票，而此前仅允许持有多元化低成本指数基金。

10月，埃隆·马斯克另行表示，他计划在2027年向美国每名儿童赠送一股SpaceX股票。他表示，这也可能通过Trump Accounts进行。

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