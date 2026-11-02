В США президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл вместе с мужем Робертом пожертвуют более 2 млн акций компании детям, имеющим инвестиционные счета Trump Accounts. Каждый из примерно 2 млн получателей должен получить по одной акции в декабре, сообщает CNBC.

Кто получит акции

Пожертвование предназначено для владельцев Trump Accounts в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в почтовых индексах с медианным семейным доходом не более 57 тыс. долларов. В список также входят почтовые индексы, для которых Бюро переписи населения США не публикует медианный семейный доход из-за недостаточного количества жителей.

По словам Шотвелл, соответствующие семьи должны были получить уведомления до понедельника. Родители или опекуны могут проверить право на пожертвование через некоммерческую организацию Invest America и отслеживать активность счета в приложении Trump Accounts.

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Дополнительные группы получателей

Шотвелл также заявила, что в течение нескольких недель должно быть окончательно оформлено еще одно пожертвование. Оно будет касаться детей в возрасте от 11 до 17 лет из семей военнослужащих, служащих за границей, детей в приемной опеке, а также других детей из округов неподалеку от ее дома в Техасе, где медианный семейный доход не превышает 90 тыс. долларов.

Trump Accounts, также известные как счета 530A, доступны для детей в США младше 18 лет, имеющих номер социального страхования. Дети, родившиеся в 2025–2028 годах, также могут получить единовременный взнос в размере 1 тыс. долларов от Министерства финансов США. В конце сентября ведомство ввело временные правила, позволяющие хранить на таких счетах пожертвованные отдельные акции, тогда как ранее разрешались только диверсифицированные недорогие индексные фонды.

В октябре Илон Маск отдельно заявил, что планирует передать каждому ребенку в США по одной акции SpaceX в 2027 году. По его словам, это также может произойти через Trump Accounts.

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