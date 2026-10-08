Акции Nvidia, Oracle, CoreWeave и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, снизились в четверг после уточнения OpenAI своих финансовых показателей. Как сообщает CNBC, в конце сентября OpenAI проинформировала инвесторов, что ее годовой доход в пересчете на текущий темп составлял примерно $50 млрд.

Этот показатель ниже $68 млрд, о которых в конце прошлого месяца широко сообщали СМИ. Источник CNBC, знакомый с ситуацией, объяснил, что сумма в $68 млрд включала валовой доход партнеров OpenAI. По его словам, это позволяет инвесторам более напрямую сравнивать OpenAI с ее главным конкурентом Anthropic.

Показатели OpenAI

По словам источника, OpenAI представила финансовые данные в презентации для инвесторов. Компания также сообщила о росте общего показателя run rate на 77% в третьем квартале. В корпоративном бизнесе этот показатель за тот же период вырос на 107%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Financial Times первой сообщила о показателе в $50 млрд. CNBC отмечает, что OpenAI находится под давлением в вопросе обоснования своей оценки в $852 млрд, поскольку готовится к первичному публичному размещению акций. В июне компания конфиденциально подала проспект регуляторам, а ее руководители указывали на возможный выход на биржу в 2027 году.

Переговоры о финансировании

Параллельно OpenAI ведет первоначальные переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования. Ранее CNBC сообщал, что компания может привлечь около $30 млрд, однако эта сумма может измениться, а окончательные условия сделки еще не согласованы.

В марте OpenAI завершила раунд финансирования на $122 млрд. Финансовый директор компании Сара Фрайер заявила CNBC на прошлой неделе, что OpenAI остается хорошо обеспеченной капиталом.

Читай нас в