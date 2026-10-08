在OpenAI澄清其财务指标后，英伟达、甲骨文、CoreWeave以及其他与人工智能相关公司的股价于周四下跌。CNBC报道称，9月底，OpenAI告知投资者，按当前速度计算，其年收入约为500亿美元。

这一数字低于上月底被媒体广泛报道的680亿美元。知情的CNBC消息人士解释说，680亿美元这一金额包含了OpenAI合作伙伴的总收入。该消息人士表示，这使投资者能够更直接地将OpenAI与其主要竞争对手Anthropic进行比较。

OpenAI指标

该消息人士称，OpenAI在一份面向投资者的演示材料中展示了财务数据。该公司还报告称，其整体run rate指标在第三季度增长了77%。在企业业务中，该指标同期增长了107%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

英国《金融时报》最先报道了500亿美元这一指标。CNBC指出，OpenAI正面临为其8520亿美元估值提供依据的压力，因为该公司正准备首次公开募股。6月，该公司向监管机构秘密提交了招股说明书，其高管曾表示可能在2027年上市。

融资谈判

与此同时，OpenAI正与投资者就新一轮融资进行初步谈判。CNBC此前报道称，该公司可能筹集约300亿美元，但这一金额可能发生变化，交易的最终条款尚未达成一致。

3月，OpenAI完成了一轮1220亿美元的融资。该公司首席财务官莎拉·弗赖尔上周向CNBC表示，OpenAI仍拥有充足的资本。

关注我们在