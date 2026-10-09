Delta знизила прогноз прибутку на 2026 рік через дорожче пальне — CNBC

Американська авіакомпанія Delta Air Lines знизила прогноз скоригованого прибутку на 2026 рік через стрибок цін на авіаційне пальне. Компанія очікує скоригований прибуток у межах від 5,10 до 5,60 долара на акцію, тоді як у липні прогнозувала від 6,50 до 7,50 долара на акцію.

Як повідомляє CNBC, Delta також зменшила прогноз вільного грошового потоку на рік до 2,5 млрд доларів. У липні перевізник розраховував отримати до 4 млрд доларів.

Результати третього кварталу

У третьому кварталі Delta вперше за два роки не виправдала очікувань Волл-стріт щодо скоригованого прибутку на акцію та скоригованої виручки. Скоригована виручка становила 17,59 млрд доларів, тоді як консенсус-прогноз LSEG передбачав 17,67 млрд доларів.

Чистий прибуток компанії скоротився на 47% у річному вимірі — до 756 млн доларів, або 1,15 долара на акцію. Роком раніше Delta отримала 1,42 млрд доларів чистого прибутку, або 2,17 долара на акцію.

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Операційна виручка в третьому кварталі зросла на 21% — до 20,19 млрд доларів. Водночас скоригована на продажі нафтопереробного заводу, технічне обслуговування та виплати працівникам виручка зросла на 16%, до 17,59 млрд доларів.

Попит і ціни на квитки

Генеральний директор Delta Ед Бастіан заявив, що попит на перельоти залишається високим, попри підвищення тарифів. За його словами, бронювання тривають у всіх сегментах — серед ділових і туристичних пасажирів, у різних класах обслуговування та регіонах.

Компанія прогнозує зростання виручки у четвертому кварталі на 20% проти аналогічного періоду минулого року. Продажі преміальних послуг у третьому кварталі збільшилися на 18% — до 6,82 млрд доларів, тоді як виторг у салоні основного класу зріс на 12%, до 6,8 млрд доларів.

Delta оцінює збільшення витрат на пальне цього року в 6 млрд доларів. За даними CNBC, ціни на авіапальне різко зросли після початку війни в Ірані у лютому, а вартість авіаквитків у вересні була більш ніж на 23% вищою, ніж роком раніше.

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