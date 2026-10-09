Amerykańska linia lotnicza Delta Air Lines obniżyła prognozę skorygowanego zysku na 2026 rok z powodu skoku cen paliwa lotniczego. Spółka oczekuje skorygowanego zysku w przedziale od 5,10 do 5,60 dolara na akcję, podczas gdy w lipcu prognozowała od 6,50 do 7,50 dolara na akcję.

Jak informuje CNBC, Delta obniżyła również całoroczną prognozę wolnych przepływów pieniężnych do 2,5 mld dolarów. W lipcu przewoźnik oczekiwał uzyskania do 4 mld dolarów.

Wyniki trzeciego kwartału

W trzecim kwartale Delta po raz pierwszy od dwóch lat nie spełniła oczekiwań Wall Street dotyczących skorygowanego zysku na akcję i skorygowanych przychodów. Skorygowane przychody wyniosły 17,59 mld dolarów, podczas gdy konsensusowy prognoza LSEG zakładała 17,67 mld dolarów.

Zysk netto spółki spadł o 47% rok do roku, do 756 mln dolarów, czyli 1,15 dolara na akcję. Rok wcześniej Delta osiągnęła 1,42 mld dolarów zysku netto, czyli 2,17 dolara na akcję.

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Przychody operacyjne w trzecim kwartale wzrosły o 21%, do 20,19 mld dolarów. Jednocześnie przychody skorygowane o sprzedaż rafinerii, obsługę techniczną i wypłaty dla pracowników wzrosły o 16%, do 17,59 mld dolarów.

Popyt i ceny biletów

Dyrektor generalny Delta Ed Bastian oświadczył, że popyt na loty pozostaje wysoki mimo podwyżek taryf. Jak powiedział, rezerwacje utrzymują się we wszystkich segmentach — wśród pasażerów biznesowych i turystycznych, w różnych klasach obsługi i regionach.

Spółka prognozuje wzrost przychodów w czwartym kwartale o 20% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż usług premium w trzecim kwartale wzrosła o 18%, do 6,82 mld dolarów, natomiast przychody w kabinie klasy podstawowej zwiększyły się o 12%, do 6,8 mld dolarów.

Delta szacuje, że jej wydatki na paliwo wzrosną w tym roku o 6 mld dolarów. Według CNBC ceny paliwa lotniczego gwałtownie wzrosły po rozpoczęciu wojny w Iranie w lutym, a ceny biletów lotniczych we wrześniu były o ponad 23% wyższe niż rok wcześniej.

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