Американская авиакомпания Delta Air Lines снизила прогноз скорректированной прибыли на 2026 год из-за скачка цен на авиационное топливо. Компания ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от 5,10 до 5,60 доллара на акцию, тогда как в июле прогнозировала от 6,50 до 7,50 доллара на акцию.

Как сообщает CNBC, Delta также сократила прогноз свободного денежного потока на год до 2,5 млрд долларов. В июле перевозчик рассчитывал получить до 4 млрд долларов.

Результаты третьего квартала

В третьем квартале Delta впервые за два года не оправдала ожидания Уолл-стрит по скорректированной прибыли на акцию и скорректированной выручке. Скорректированная выручка составила 17,59 млрд долларов, тогда как консенсус-прогноз LSEG предполагал 17,67 млрд долларов.

Чистая прибыль компании сократилась на 47% в годовом выражении — до 756 млн долларов, или 1,15 доллара на акцию. Годом ранее Delta получила 1,42 млрд долларов чистой прибыли, или 2,17 доллара на акцию.

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Операционная выручка в третьем квартале выросла на 21% — до 20,19 млрд долларов. В то же время выручка, скорректированная на продажи нефтеперерабатывающего завода, техническое обслуживание и выплаты сотрудникам, увеличилась на 16%, до 17,59 млрд долларов.

Спрос и цены на билеты

Генеральный директор Delta Эд Бастиан заявил, что спрос на перелеты остается высоким, несмотря на повышение тарифов. По его словам, бронирования продолжаются во всех сегментах — среди деловых и туристических пассажиров, в разных классах обслуживания и регионах.

Компания прогнозирует рост выручки в четвертом квартале на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи премиальных услуг в третьем квартале увеличились на 18% — до 6,82 млрд долларов, тогда как выручка в салоне основного класса выросла на 12%, до 6,8 млрд долларов.

Delta оценивает увеличение расходов на топливо в этом году в 6 млрд долларов. По данным CNBC, цены на авиационное топливо резко выросли после начала войны в Иране в феврале, а стоимость авиабилетов в сентябре была более чем на 23% выше, чем годом ранее.

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