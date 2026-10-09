由于航空燃油价格飙升，美国航空公司达美航空下调了2026年调整后利润预期。该公司预计调整后每股利润为5.10美元至5.60美元，而其7月的预测为每股6.50美元至7.50美元。

据CNBC报道，达美还将全年自由现金流预期下调至25亿美元。该航空公司7月时预计将获得最高40亿美元。

第三季度业绩

第三季度，达美两年来首次未达到华尔街对调整后每股利润和调整后营收的预期。调整后营收为175.9亿美元，而LSEG的市场一致预期为176.7亿美元。

该公司净利润同比下降47%，至7.56亿美元，即每股1.15美元。一年前，达美的净利润为14.2亿美元，即每股2.17美元。

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第三季度运营收入增长21%，至201.9亿美元。与此同时，经炼油厂销售、技术维护和员工支付调整后的收入增长16%，至175.9亿美元。

需求和机票价格

达美首席执行官埃德·巴斯蒂安表示，尽管票价上涨，航空出行需求仍然强劲。他表示，各个细分市场的预订仍在持续，包括商务和休闲旅客、不同服务舱等以及不同地区。

该公司预计第四季度营收将较去年同期增长20%。第三季度高端服务销售额增长18%，至68.2亿美元；主舱收入增长12%，至68亿美元。

达美估计，其今年的燃油支出将增加60亿美元。CNBC数据显示，自2月伊朗战争爆发后，航空燃油价格大幅上涨，而9月机票价格比一年前高出逾23%。

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