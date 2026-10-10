«АрселорМиттал Кривой Рог» приостанавливает производство из-за российских атак

Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» приступил к подготовке к переводу предприятия в режим холодной остановки. Процесс продлится около двух месяцев и будет включать в себя безопасное прекращение производства и последующую консервацию производственных активов.

Причиной такого решения стали последствия четырёх разрушительных ракетных ударов со стороны России. В результате ударов погибли шесть работников предприятия, ещё более 18 человек получили ранения. Первичное металлургическое производство было остановлено.

Генеральный директор компании Мауро Лонгобардо подчеркнул, что главной задачей является сохранение сотрудников и промышленных активов для дальнейшего возобновления работы.

По его словам, группа ArcelorMittal не покидает Украину, однако, по текущей оценке компании, безопасно работать во время войны невозможно.

После завершения боевых действий предприятие планируется восстановить при первой же возможности.

Источник: АрселорМиттал Кривой Рог

Напомним, что утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

В Винницкой области во время воздушной тревоги 9 октября раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области.

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