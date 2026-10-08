Tesco підвищила прогноз річного прибутку до £3,15–3,3 млрд — The Guardian

Британська мережа супермаркетів Tesco підвищила прогноз базового річного прибутку до £3,15–3,3 млрд. Раніше компанія очікувала щонайменше £3 млрд. Про це повідомляє The Guardian.

Результати за пів року

У першій половині фінансового року продажі Tesco зросли на 2% — до £33,8 млрд. Базовий прибуток за цей період збільшився на 6,5%, до £1,8 млрд.

Гендиректор Tesco Кен Мерфі заявив, що зростанню сприяли онлайн-продажі, які підвищилися на 8%, а також виручка від преміальної лінійки товарів власної марки Finest, що зросла на 9%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Компанія зазначила, що споживча впевненість у першому півріччі залишалася відносно стійкою, хоча геополітична напруженість і надалі створює невизначеність. Tesco заявила, що зосереджується на забезпеченні покупцям найкращої можливої вигоди від щотижневих покупок.

Попит і використання ШІ

Продажі у британських магазинах Tesco зросли на 1,5% завдяки продовольчим товарам. Водночас продажі оптового підрозділу Booker знизилися на 2,6%.

Tesco також розширює використання штучного інтелекту. Помічника для планування харчування з квітня тестували 280 тисяч працівників, а у вересні його запустили для покупців. ШІ також застосовують для ефективнішого поповнення запасів у магазинах та підвищення енергоефективності супермаркетів.

Читай нас у