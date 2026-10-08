Brytyjska sieć supermarketów Tesco podniosła prognozę bazowego rocznego zysku do 3,15–3,3 mld funtów. Wcześniej spółka oczekiwała co najmniej 3 mld funtów. Poinformował o tym The Guardian.

Wyniki za pół roku

W pierwszej połowie roku finansowego sprzedaż Tesco wzrosła o 2% do 33,8 mld funtów. Bazowy zysk w tym okresie zwiększył się o 6,5%, do 1,8 mld funtów.

Dyrektor generalny Tesco Ken Murphy oświadczył, że wzrostowi sprzyjała sprzedaż internetowa, która zwiększyła się o 8%, a także przychody z premium linii produktów marki własnej Finest, które wzrosły o 9%.

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Spółka zaznaczyła, że zaufanie konsumentów w pierwszym półroczu pozostawało względnie odporne, choć napięcia geopolityczne nadal powodują niepewność. Tesco oświadczyło, że koncentruje się na zapewnieniu klientom jak najlepszej wartości cotygodniowych zakupów.

Popyt i wykorzystanie AI

Sprzedaż w brytyjskich sklepach Tesco wzrosła o 1,5% dzięki artykułom spożywczym. Jednocześnie sprzedaż działu hurtowego Booker spadła o 2,6%.

Tesco rozszerza również wykorzystanie sztucznej inteligencji. Asystent planowania posiłków był od kwietnia testowany przez 280 tys. pracowników, a we wrześniu uruchomiono go dla klientów. AI wykorzystuje się również do skuteczniejszego uzupełniania zapasów w sklepach i poprawy efektywności energetycznej supermarketów.

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