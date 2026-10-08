Британская сеть супермаркетов Tesco повысила прогноз базовой годовой прибыли до £3,15–3,3 млрд. Ранее компания ожидала не менее £3 млрд. Об этом сообщает The Guardian.

Результаты за полгода

В первой половине финансового года продажи Tesco выросли на 2% — до £33,8 млрд. Базовая прибыль за этот период увеличилась на 6,5%, до £1,8 млрд.

Генеральный директор Tesco Кен Мерфи заявил, что росту способствовали онлайн-продажи, увеличившиеся на 8%, а также выручка от премиальной линейки товаров собственной марки Finest, выросшая на 9%.

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Компания отметила, что потребительская уверенность в первом полугодии оставалась относительно устойчивой, хотя геополитическая напряженность продолжает создавать неопределенность. Tesco заявила, что сосредоточена на обеспечении покупателям наилучшей возможной выгоды от еженедельных покупок.

Спрос и использование ИИ

Продажи в британских магазинах Tesco выросли на 1,5% благодаря продовольственным товарам. В то же время продажи оптового подразделения Booker снизились на 2,6%.

Tesco также расширяет использование искусственного интеллекта. Помощник для планирования питания с апреля тестировался 280 тысячами сотрудников, а в сентябре его запустили для покупателей. ИИ также применяют для более эффективного пополнения запасов в магазинах и повышения энергоэффективности супермаркетов.

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