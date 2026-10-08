PepsiCo снизила прогноз годовой прибыли — CNBC

PepsiCo в третьем квартале 2026 года превзошла ожидания аналитиков по скорректированной прибыли и выручке, но снизила прогноз роста прибыли на весь год. Об этом сообщает CNBC.

Квартальные показатели

Скорректированная прибыль компании составила $2,34 на акцию против прогнозируемых аналитиками $2,29, свидетельствуют данные опроса LSEG. Выручка PepsiCo достигла $25,27 млрд, тогда как рынок ожидал $24,96 млрд.

Чистая прибыль, относящаяся к компании, в третьем квартале составила $3,05 млрд, или $2,23 на акцию. Годом ранее этот показатель составлял $2,6 млрд, или $1,90 на акцию. Чистый объем продаж увеличился на 5,6% — до $25,27 млрд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Органическая выручка, не учитывающая приобретения, продажу активов и валютные колебания, выросла на 3,1%. Результаты поддержал международный рост, тогда как бизнес PepsiCo в Северной Америке, по данным CNBC, по-прежнему отстает от международных рынков.

Обновленный прогноз

Компания ожидает, что базовая прибыль на акцию по итогам 2026 года вырастет на 2,5–3,5%. Ранее PepsiCo прогнозировала рост на нижней границе диапазона 5–7%.

В то же время прогноз роста чистой выручки повышен примерно до 6%. Это соответствует верхней границе предыдущего прогнозного диапазона в 4–6%.

Читай нас в