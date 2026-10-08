PepsiCo obniża prognozę rocznego zysku — CNBC

PepsiCo w trzecim kwartale 2026 roku przekroczyła oczekiwania analityków dotyczące skorygowanego zysku i przychodów, ale obniżyła prognozę wzrostu zysku na cały rok. Informuje o tym CNBC.

Wyniki kwartalne

Skorygowany zysk spółki wyniósł 2,34 dolara na akcję wobec prognozowanych przez analityków 2,29 dolara, wynika z danych badania LSEG. Przychody PepsiCo sięgnęły 25,27 mld dolarów, podczas gdy rynek oczekiwał 24,96 mld dolarów.

Zysk netto przypadający spółce w trzecim kwartale wyniósł 3,05 mld dolarów, czyli 2,23 dolara na akcję. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 2,6 mld dolarów, czyli 1,90 dolara na akcję. Sprzedaż netto wzrosła o 5,6% do 25,27 mld dolarów.

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Przychody organiczne, które nie uwzględniają przejęć, sprzedaży aktywów i wahań kursowych, wzrosły o 3,1%. Wyniki wsparł wzrost międzynarodowy, podczas gdy działalność PepsiCo w Ameryce Północnej, według CNBC, nadal pozostaje w tyle za rynkami międzynarodowymi.

Zaktualizowana prognoza

Spółka oczekuje, że bazowy zysk na akcję za cały 2026 rok wzrośnie o 2,5–3,5%. Wcześniej PepsiCo prognozowała wzrost na dolnej granicy przedziału 5–7%.

Jednocześnie prognozę wzrostu przychodów netto podniesiono do około 6%. Odpowiada to górnej granicy wcześniejszego przedziału prognoz wynoszącego 4–6%.

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