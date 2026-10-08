США отстранили Microsoft и Adobe от программы грин-карт — CNBC

Министерство труда США приостановило участие Microsoft и Adobe в программе постоянной трудовой сертификации, связанной с оформлением грин-карт. Ведомство также не будет принимать и рассматривать новые заявки по этой программе от Cognizant, Infosys, Capgemini, Tata, Wipro и HCL, сообщает CNBC.

Основания для решения

Министр труда США Кит Сондерлинг заявил, что Microsoft и Adobe были отстранены от программы из-за «многочисленных активных федеральных расследований». Подробности этих расследований в материале CNBC не приводятся.

Решение было принято на фоне усиления внимания администрации президента Дональда Трампа к иммиграционным программам и практике найма иностранных работников в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

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Заявление министра труда

По словам Сондерлинга, с 2009 года перечисленные компании вместе подали запросы почти на 3 млн иностранных работников. Они получили более 230 тысяч одобрений виз H-1B и более 100 тысяч постоянных трудовых сертификаций.

«Это сотни тысяч рабочих мест, которые были отняты у американских работников», — заявил министр. CNBC обратилось за комментариями к Microsoft и Adobe.

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