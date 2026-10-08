В США 20 топ-менеджеров Goldman Sachs могут распределить между собой до $500 млн бонусов, что станет одной из крупнейших таких выплат в истории банка. Генеральный директор Дэвид Соломон может получить около $100 млн в виде акций Goldman Sachs, сообщает The Guardian.

Ожидаемое вознаграждение Соломона более чем вдвое превышает его рекордный годовой компенсационный пакет в размере $47 млн, полученный в прошлом году. Окончательный размер выплат должны подтвердить позднее в этом месяце.

Вознаграждение зависит от акций банка

Бонусный фонд является результатом долгосрочного инвестиционного плана, который Goldman Sachs разработал в 2021 году. Его размер зависит от роста стоимости акций банка за последние пять лет, а также от динамики бумаг Goldman Sachs по сравнению с такими конкурентами, как JP Morgan и Bank of America.

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За этот период акции Goldman Sachs подорожали примерно на 146%, а с начала работы Соломона на должности генерального директора их стоимость выросла примерно на 300%.

Участники программы

На выплату также могут претендовать президент банка Джон Уолдрон, которого широко считают вероятным преемником Соломона, а также соруководители подразделения глобального банкинга и рынков Ашок Варадан и Дэн Диз. В Goldman Sachs заявили, что совет директоров учредил эти вознаграждения для привязки компенсаций к строгим показателям эффективности, обеспечения преемственности руководства и удержания ключевых сотрудников на конкурентном рынке.

Новость о возможных выплатах появилась накануне публикации квартальной отчетности Goldman Sachs за третий квартал, запланированной на 13 октября. Ранее Bloomberg первым сообщил об этом бонусном фонде.

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