Представители США на двусторонних встречах в Бангкоке, Таиланд, на этой неделе подняли перед Китаем вопрос доступа Mastercard и Citigroup к местному финансовому рынку. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на чиновника Министерства финансов США, говорившего на условиях анонимности.

Переговоры в Бангкоке

Американскую делегацию возглавлял заместитель министра финансов Фрэнсис Брук. По данным собеседника CNBC, она провела как минимум две двусторонние встречи с представителями Народного банка Китая и китайского министерства финансов на полях встреч финансовой «Группы двадцати» и ежегодных собраний МВФ и Всемирного банка.

Стороны обсуждали доступ к китайскому рынку для американских компаний, в частности Mastercard, Visa и Citigroup. Американский чиновник заявил, что регуляторное одобрение было частью договоренностей, достигнутых во время сентябрьской встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне. Встречи в Бангкоке продолжили обсуждение выполнения этих договоренностей.

Лицензии для платежных компаний и банка

13 октября Китай разрешил Visa начать подготовку к созданию собственной компании по клирингу платежных карт в стране. Народный банк Китая сообщил, что Visa получит до года на подготовку перед подачей заявки на операционную лицензию.

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Mastercard сейчас проводит операции с картами в юанях через совместное предприятие с NetsUnion Clearing Corp., которое начало работу в 2024 году. По словам собеседника CNBC, ожидаемое одобрение могло бы позволить компании работать в Китае как независимой структуре.

Citigroup, которая уже наняла несколько десятков сотрудников в китайское подразделение, стремится получить лицензию для полностью контролируемой компании по операциям с ценными бумагами. По данным двух осведомленных собеседников CNBC, банк хочет осуществлять брокерские операции с акциями класса A, андеррайтинг, исследования и торговлю за собственный счет на внутреннем рынке Китая. Заявка была подана в конце 2021 года.

Китай постепенно открывает финансовый сектор для иностранных компаний с 2018 года, отменяя ограничения на иностранную собственность в сферах ценных бумаг, фьючерсов и управления фондами. В то же время страна сохраняет ограничения на трансграничное движение капитала, а государственные местные игроки доминируют в платежном секторе.

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