本周，美国代表在泰国曼谷举行的双边会谈中，向中国提出了万事达卡和花旗集团进入当地金融市场的问题。CNBC报道称，消息援引一名匿名发言的美国财政部官员。

曼谷会谈

美国代表团由财政部副部长弗朗西斯·布鲁克率领。据CNBC消息人士称，代表团在二十国集团财长和央行行长会议以及国际货币基金组织和世界银行年会期间，至少与中国人民银行和中国财政部代表举行了两次双边会谈。

双方讨论了包括万事达卡、Visa和花旗集团在内的美国企业进入中国市场的问题。这名美国官员表示，监管批准是美国总统唐纳德·特朗普9月在华盛顿与中国国家主席习近平会晤时达成协议的一部分。曼谷会谈延续了有关落实这些协议的讨论。

支付公司和银行的牌照

10月13日，中国允许Visa开始筹备在中国设立自己的银行卡支付清算公司。中国人民银行表示，Visa在申请运营牌照前将有最长一年的准备时间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

万事达卡目前通过与NetsUnion Clearing Corp.成立的合资企业处理人民币银行卡交易，该企业于2024年开始运营。CNBC消息人士表示，预期中的批准可能允许该公司作为独立实体在中国开展业务。

花旗集团已为其中国部门聘用了数十名员工，目前正寻求获得一家全资证券业务公司的牌照。两名知情的CNBC消息人士表示，该银行希望在中国境内市场从事A股经纪业务、承销、研究和自营交易。该申请于2021年底提交。

自2018年以来，中国逐步向外国公司开放金融业，取消了证券、期货和基金管理领域对外资所有权的限制。与此同时，中国仍维持对跨境资本流动的限制，国有本地参与者在支付行业占据主导地位。

关注我们在