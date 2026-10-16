США порушили питання доступу Mastercard і Citigroup до ринку Китаю — CNBC

Представники США на двосторонніх зустрічах у Бангкоку, Таїланд, цього тижня порушили перед Китаєм питання доступу Mastercard і Citigroup до місцевого фінансового ринку. Про це повідомляє CNBC з посиланням на посадовця Міністерства фінансів США, який говорив на умовах анонімності.

Переговори у Бангкоку

Американську делегацію очолював заступник міністра фінансів Френсіс Брук. За даними співрозмовника CNBC, вона провела щонайменше дві двосторонні зустрічі з представниками Народного банку Китаю та китайського міністерства фінансів на полях зустрічей фінансової «Групи двадцяти» і щорічних зборів МВФ та Світового банку.

Сторони обговорювали доступ до китайського ринку для американських компаній, зокрема Mastercard, Visa та Citigroup. Американський посадовець заявив, що регуляторне схвалення було частиною домовленостей, досягнутих під час вересневої зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Вашингтоні. Зустрічі в Бангкоку продовжили обговорення виконання цих домовленостей.

Ліцензії для платіжних компаній і банку

13 жовтня Китай дозволив Visa почати підготовку до створення власної компанії з клірингу платіжних карток у країні. Народний банк Китаю повідомив, що Visa матиме до року на підготовку перед поданням заявки на операційну ліцензію.

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Mastercard нині проводить операції з картками в юанях через спільне підприємство з NetsUnion Clearing Corp., яке почало роботу у 2024 році. За словами співрозмовника CNBC, очікуване схвалення могло б дозволити компанії працювати в Китаї як незалежній структурі.

Citigroup, яка вже найняла кілька десятків працівників до китайського підрозділу, прагне отримати ліцензію для повністю контрольованої компанії з операцій із цінними паперами. За даними двох поінформованих співрозмовників CNBC, банк хоче здійснювати брокерські операції з акціями класу A, андеррайтинг, дослідження та торгівлю за власний рахунок на внутрішньому ринку Китаю. Заявку було подано наприкінці 2021 року.

Китай поступово відкриває фінансовий сектор для іноземних компаній із 2018 року, скасовуючи обмеження на іноземну власність у сферах цінних паперів, ф'ючерсів та управління фондами. Водночас країна зберігає обмеження на транскордонний рух капіталу, а державні місцеві гравці домінують у платіжному секторі.

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