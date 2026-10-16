KFC у США замінить PepsiCo на Coca-Cola — CNBC

KFC у США перейде від напоїв PepsiCo до продукції Coca-Cola. Завершити зміну постачальника в усіх американських ресторанах мережі планують до кінця першого кварталу 2027 року, повідомляє CNBC.

Зміна після десятиліть співпраці

Американські заклади KFC пропонували напої PepsiCo від 1986 року, коли Pepsi придбала мережу. На той час KFC був другим за розміром клієнтом Coca-Cola для продажу напоїв із фонтанних автоматів після McDonald’s.

Згодом Pepsi виокремила KFC разом із Pizza Hut і Taco Bell, однак уже в складі Yum Brands компанія продовжувала співпрацювати зі своїм колишнім власником. У деяких міжнародних ресторанах KFC уже продають продукцію Coca-Cola. Водночас PepsiCo залишатиметься важливим партнером материнської компанії Yum Brands та KFC на міжнародних ринках.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спроба повернути відвідувачів

Президентка KFC у США Кетрін Тан-Ґіллеспі у зверненні до франчайзі та працівників назвала нову пропозицію напоїв важливим кроком у програмі відновлення позицій бренду. За її словами, співпраця з Coca-Cola має дати мережі можливість створювати нові продукти, враховувати зміну смаків споживачів і давати клієнтам більше причин обирати KFC.

Компанія прагне повернути американських відвідувачів, які обирають конкурентів, зокрема Chick-fil-A та Popeyes. Напої стали одним із важливих способів приваблювати клієнтів для мереж швидкого харчування: McDonald’s і Taco Bell розширювали асортимент, додаючи, зокрема, освіжальні напої та dirty soda. KFC також представила холодну каву й шейки у своєму інноваційному ресторані Open House у Мак-Кінні, штат Техас.

Перехід великих ресторанних мереж до іншого постачальника напоїв трапляється нечасто. У 2024 році PepsiCo залучила Subway, найбільшу ресторанну мережу США за кількістю закладів, яка до того співпрацювала з Coca-Cola.

Читай нас у