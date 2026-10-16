KFC w USA zastąpi PepsiCo Coca-Colą — CNBC

KFC w USA przejdzie z napojów PepsiCo na produkty Coca-Coli. Sieć planuje zakończyć zmianę dostawcy we wszystkich amerykańskich restauracjach do końca pierwszego kwartału 2027 roku, informuje CNBC.

Zmiana po dekadach współpracy

Amerykańskie lokale KFC oferowały napoje PepsiCo od 1986 roku, kiedy Pepsi przejęła sieć. W tamtym czasie KFC było drugim po McDonald’s największym klientem Coca-Coli w sprzedaży napojów z automatów.

Pepsi później wyodrębniła KFC wraz z Pizza Hut i Taco Bell, jednak już jako część Yum Brands firma nadal współpracowała ze swoim byłym właścicielem. W niektórych międzynarodowych restauracjach KFC już sprzedawane są produkty Coca-Coli. Jednocześnie PepsiCo pozostanie ważnym partnerem spółki matki Yum Brands oraz KFC na rynkach międzynarodowych.

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Próba odzyskania gości

Prezeska KFC w USA Catherine Tan-Gillespie w komunikacie do franczyzobiorców i pracowników nazwała nową ofertę napojów ważnym krokiem w programie odbudowy pozycji marki. Jak zaznaczyła, współpraca z Coca-Colą powinna dać sieci możliwość tworzenia nowych produktów, uwzględniania zmieniających się gustów konsumentów oraz dawania klientom większej liczby powodów, by wybierali KFC.

Firma chce odzyskać amerykańskich gości, którzy wybierają konkurentów, w tym Chick-fil-A i Popeyes. Napoje stały się jednym z ważnych sposobów przyciągania klientów przez sieci fast food: McDonald’s i Taco Bell rozszerzały ofertę, dodając między innymi napoje orzeźwiające i dirty soda. KFC również wprowadziło kawę na zimno i shake’i w swojej innowacyjnej restauracji Open House w McKinney w Teksasie.

Przejście dużych sieci restauracyjnych do innego dostawcy napojów zdarza się rzadko. W 2024 roku PepsiCo pozyskało Subway, największą sieć restauracyjną w USA pod względem liczby lokali, która wcześniej współpracowała z Coca-Colą.

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