CNBC：美国肯德基将用可口可乐取代百事公司

美国肯德基将从百事公司的饮料转向可口可乐产品。该连锁店计划在2027年第一季度末前完成其所有美国餐厅的供应商更换，CNBC报道。

数十年合作后的改变

自1986年百事收购该连锁店以来，美国肯德基门店一直供应百事公司的饮料。当时，肯德基是可口可乐喷泉饮料销售中仅次于麦当劳的第二大客户。

百事后来将肯德基与必胜客和塔可钟一同剥离，但该公司在成为百胜餐饮集团的一部分后，仍继续与其前所有者合作。一些国际肯德基餐厅已经销售可口可乐产品。同时，百事公司仍将是母公司百胜餐饮集团和肯德基在国际市场上的重要合作伙伴。

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试图赢回顾客

美国肯德基总裁凯瑟琳·谭-吉莱斯皮在致加盟商和员工的信息中称，新的饮料产品是品牌重振计划中的重要一步。她表示，与可口可乐的合作应使该连锁店能够开发新产品，考虑消费者口味的变化，并给顾客更多选择肯德基的理由。

该公司希望赢回那些选择竞争对手的美国顾客，其中包括Chick-fil-A和Popeyes。饮料已成为快餐连锁店吸引顾客的重要方式之一：麦当劳和塔可钟通过增加清爽饮料和dirty soda等产品扩大了产品范围。肯德基也在其位于得克萨斯州麦金尼的Open House创新餐厅推出了冷咖啡和奶昔。

大型餐饮连锁店改用另一家饮料供应商的情况并不常见。2024年，百事公司争取到了Subway——按门店数量计算美国最大的餐饮连锁店，该公司此前与可口可乐合作。

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