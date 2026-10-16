KFC в США заменит PepsiCo на Coca-Cola — CNBC

KFC в США перейдет с напитков PepsiCo на продукцию Coca-Cola. Сеть планирует завершить смену поставщика во всех американских ресторанах к концу первого квартала 2027 года, сообщает CNBC.

Перемены после десятилетий сотрудничества

Американские заведения KFC предлагали напитки PepsiCo с 1986 года, когда Pepsi приобрела сеть. В то время KFC была вторым по величине клиентом Coca-Cola по продаже напитков из фонтанных автоматов после McDonald’s.

Позднее Pepsi выделила KFC вместе с Pizza Hut и Taco Bell, однако уже в составе Yum Brands компания продолжала сотрудничать со своим бывшим владельцем. В некоторых международных ресторанах KFC уже продается продукция Coca-Cola. В то же время PepsiCo останется важным партнером материнской компании Yum Brands и KFC на международных рынках.

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Попытка вернуть посетителей

Президент KFC в США Кэтрин Тан-Гиллеспи в обращении к франчайзи и сотрудникам назвала новое предложение напитков важным шагом в программе восстановления позиций бренда. По ее словам, сотрудничество с Coca-Cola должно дать сети возможность создавать новые продукты, учитывать изменение вкусов потребителей и давать клиентам больше причин выбирать KFC.

Компания стремится вернуть американских посетителей, которые выбирают конкурентов, в частности Chick-fil-A и Popeyes. Напитки стали одним из важных способов привлечения клиентов для сетей быстрого питания: McDonald’s и Taco Bell расширяли ассортимент, добавляя, в частности, освежающие напитки и dirty soda. KFC также представила холодный кофе и шейки в своем инновационном ресторане Open House в Мак-Кинни, штат Техас.

Переход крупных ресторанных сетей к другому поставщику напитков происходит нечасто. В 2024 году PepsiCo привлекла Subway — крупнейшую ресторанную сеть США по количеству заведений, которая до этого сотрудничала с Coca-Cola.

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