Індонезійський суверенний фонд Danantara планує інвестувати $5 млрд у компанії країни протягом найближчих шести-дев’яти місяців. Про це головний інвестиційний директор фонду Панду Сджахрір розповів Fortune під час конференції DBS Asia Future Forward у Сінгапурі 12 жовтня.

За словами Сджахріра, фонд зосереджуватиметься на фундаментальних показниках індонезійського бізнесу, який, на його думку, продовжує стабільно зростати. Він зазначив, що Danantara має підтримувати та інвестувати в сильні компанії, попри зміну ринкових настроїв.

Пропозиція MSCI та падіння індексу

15 жовтня MSCI запропонував понизити статус Індонезії з ринку, що розвивається, до окремої категорії standalone. У разі такого рішення індонезійські акції можуть виключити з індексів MSCI для ринків, що розвиваються, і прикордонних ринків, а інвестиційні фонди можуть скоротити вкладення в країну.

Індонезія має час до квітня 2027 року для проведення реформ. За даними Fortune, повідомлення про пропозицію MSCI спричинило падіння базового індексу Jakarta Composite Index на 11,6%, а від початку року він знизився більш як на 40%. Сджахрір сказав, що акції індонезійських споживчих компаній загалом втратили понад 20%, тоді як папери підприємств, пов’язаних із видобувною та енергетичною галузями, подешевшали ще більше.

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Інфраструктура та природні ресурси

Danantara, створений президентом Індонезії Прабово Субіанто у 2025 році, має чотири напрями роботи. Підрозділ з управління активами контролює та корпоратизує понад 1 000 державних підприємств, а інвестиційний напрям працює з облігаціями, публічними ринками та акціями в Індонезії й за кордоном.

Фонд розвитку Danantara фінансує довгострокові інфраструктурні проєкти, зокрема проєкт гігантської морської дамби вздовж північного узбережжя Яви та програму газифікації вугілля. Ще один підрозділ, Danantara Resources Indonesia, має повністю запрацювати в січні та централізувати експорт вугілля, пальмової олії та феросплавів через цифрову платформу.

На початку жовтня Danantara також оголосив про інвестицію $250 млн в американського виробника нафти й газу HighPeak Energy. Сджахрір пояснив, що партнерство має допомогти фонду отримати досвід у технологіях видобутку сланцевих ресурсів.

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