Indonezyjski fundusz majątku państwowego Danantara planuje zainwestować 5 mld dolarów w spółki w kraju w ciągu najbliższych sześciu–dziewięciu miesięcy. Dyrektor inwestycyjny funduszu Pandu Sjahrir powiedział o tym Fortune podczas konferencji DBS Asia Future Forward w Singapurze 12 października.

Według Sjahira fundusz będzie koncentrować się na fundamentach indonezyjskiego biznesu, który, jego zdaniem, nadal stabilnie rośnie. Zaznaczył, że Danantara powinna wspierać i inwestować w silne spółki mimo zmieniających się nastrojów rynkowych.

Propozycja MSCI i spadek indeksu

15 października MSCI zaproponował obniżenie statusu Indonezji z rynku wschodzącego do odrębnej kategorii standalone. W przypadku takiej decyzji indonezyjskie akcje mogą zostać wykluczone z indeksów MSCI rynków wschodzących i rynków granicznych, a fundusze inwestycyjne mogą ograniczyć inwestycje w tym kraju.

Indonezja ma czas do kwietnia 2027 roku na przeprowadzenie reform. Według Fortune informacja o propozycji MSCI spowodowała spadek bazowego indeksu Jakarta Composite Index o 11,6%, a od początku roku obniżył się on o ponad 40%. Sjahrir powiedział, że akcje indonezyjskich spółek konsumenckich generalnie straciły ponad 20%, podczas gdy papiery przedsiębiorstw związanych z sektorem wydobywczym i energetycznym potaniały jeszcze bardziej.

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Infrastruktura i zasoby naturalne

Danantara, utworzona przez prezydenta Indonezji Prabowo Subianto w 2025 roku, ma cztery obszary działalności. Dział zarządzania aktywami nadzoruje i korporatyzuje ponad 1 000 przedsiębiorstw państwowych, a pion inwestycyjny pracuje z obligacjami, rynkami publicznymi i akcjami w Indonezji oraz za granicą.

Fundusz rozwojowy Danantara finansuje długoterminowe projekty infrastrukturalne, w tym projekt gigantycznej tamy morskiej wzdłuż północnego wybrzeża Jawy oraz program zgazowania węgla. Kolejna jednostka, Danantara Resources Indonesia, ma w pełni rozpocząć działalność w styczniu i scentralizować eksport węgla, oleju palmowego i żelazostopów za pośrednictwem platformy cyfrowej.

Na początku października Danantara ogłosiła również inwestycję w wysokości 250 mln dolarów w amerykańskiego producenta ropy i gazu HighPeak Energy. Sjahrir wyjaśnił, że partnerstwo ma pomóc funduszowi zdobyć doświadczenie w technologiach wydobycia zasobów łupkowych.

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