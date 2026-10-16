印尼主权基金Danantara计划在未来六至九个月内向该国公司投资50亿美元。该基金首席投资官潘杜·斯贾赫里尔10月12日在新加坡举行的DBS Asia Future Forward会议期间向《财富》透露了这一消息。

斯贾赫里尔表示，该基金将关注印尼企业的基本面；在他看来，这些企业仍在稳定增长。他指出，尽管市场情绪发生变化，Danantara仍应支持并投资于实力强劲的公司。

MSCI提议与指数下跌

10月15日，MSCI提议将印尼的地位从新兴市场下调至单独的standalone类别。若作出这一决定，印尼股票可能被从MSCI新兴市场和前沿市场指数中剔除，投资基金也可能减少对该国的投资。

印尼有时间在2027年4月前实施改革。据《财富》报道，MSCI提出该建议的消息导致基准雅加达综合指数下跌11.6%，该指数自年初以来已下跌逾40%。斯贾赫里尔表示，印尼消费类公司的股票整体已下跌逾20%，而与采矿和能源行业相关企业的证券跌幅更大。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

基础设施与自然资源

Danantara由印尼总统普拉博沃·苏比安托于2025年成立，设有四个业务方向。其资产管理部门监管并公司化超过1,000家国有企业，投资部门则在印尼和海外从事债券、公开市场和股票业务。

Danantara的发展基金为长期基础设施项目提供融资，其中包括沿爪哇岛北部海岸建设巨型海堤的项目，以及煤炭气化计划。另一个部门Danantara Resources Indonesia计划于1月全面投入运营，并通过数字平台集中管理煤炭、棕榈油和铁合金的出口。

10月初，Danantara还宣布向美国石油和天然气生产商HighPeak Energy投资2.5亿美元。斯贾赫里尔解释称，此次合作旨在帮助该基金获得页岩资源开采技术方面的经验。

关注我们在