Индонезийский суверенный фонд Danantara планирует инвестировать $5 млрд в компании страны в течение ближайших шести-девяти месяцев. Об этом главный инвестиционный директор фонда Панду Сджахрир рассказал Fortune во время конференции DBS Asia Future Forward в Сингапуре 12 октября.

По словам Сджахрира, фонд будет сосредоточен на фундаментальных показателях индонезийского бизнеса, который, по его мнению, продолжает стабильно расти. Он отметил, что Danantara должна поддерживать и инвестировать в сильные компании, несмотря на изменение рыночных настроений.

Предложение MSCI и падение индекса

15 октября MSCI предложил понизить статус Индонезии с развивающегося рынка до отдельной категории standalone. В случае такого решения индонезийские акции могут исключить из индексов MSCI развивающихся и пограничных рынков, а инвестиционные фонды могут сократить вложения в страну.

У Индонезии есть время до апреля 2027 года для проведения реформ. По данным Fortune, сообщение о предложении MSCI вызвало падение базового индекса Jakarta Composite Index на 11,6%, а с начала года он снизился более чем на 40%. Сджахрир сказал, что акции индонезийских потребительских компаний в целом потеряли более 20%, тогда как бумаги предприятий, связанных с добывающей и энергетической отраслями, подешевели еще сильнее.

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Инфраструктура и природные ресурсы

Danantara, созданная президентом Индонезии Прабово Субианто в 2025 году, имеет четыре направления работы. Подразделение по управлению активами контролирует и корпоратизирует более 1 000 государственных предприятий, а инвестиционное направление работает с облигациями, публичными рынками и акциями в Индонезии и за рубежом.

Фонд развития Danantara финансирует долгосрочные инфраструктурные проекты, в частности проект гигантской морской дамбы вдоль северного побережья Явы и программу газификации угля. Еще одно подразделение, Danantara Resources Indonesia, должно полностью заработать в январе и централизовать экспорт угля, пальмового масла и ферросплавов через цифровую платформу.

В начале октября Danantara также объявила об инвестиции $250 млн в американского производителя нефти и газа HighPeak Energy. Сджахрир объяснил, что партнерство должно помочь фонду получить опыт в технологиях добычи сланцевых ресурсов.

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