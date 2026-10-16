Przedstawiciele USA podczas dwustronnych spotkań w Bangkoku w Tajlandii w tym tygodniu poruszyli z Chinami kwestię dostępu Mastercard i Citigroup do lokalnego rynku finansowego. Poinformowało o tym CNBC, powołując się na urzędnika Departamentu Skarbu USA, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Rozmowy w Bangkoku

Amerykańskiej delegacji przewodniczył zastępca sekretarza skarbu Francis Brooke. Według rozmówcy CNBC przeprowadziła ona co najmniej dwa dwustronne spotkania z przedstawicielami Ludowego Banku Chin i chińskiego ministerstwa finansów na marginesie spotkań finansowej Grupy Dwudziestu oraz dorocznych zgromadzeń MFW i Banku Światowego.

Strony omawiały dostęp do chińskiego rynku dla amerykańskich firm, w tym Mastercard, Visa i Citigroup. Amerykański urzędnik powiedział, że zgoda regulacyjna była częścią ustaleń osiągniętych podczas wrześniowego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem w Waszyngtonie. Spotkania w Bangkoku kontynuowały rozmowy na temat realizacji tych ustaleń.

Licencje dla firm płatniczych i banku

13 października Chiny zezwoliły Visie na rozpoczęcie przygotowań do utworzenia w kraju własnej spółki rozliczającej płatności kartowe. Ludowy Bank Chin poinformował, że Visa będzie miała do roku na przygotowania przed złożeniem wniosku o licencję operacyjną.

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Mastercard obecnie realizuje transakcje kartowe w juanach za pośrednictwem wspólnego przedsięwzięcia z NetsUnion Clearing Corp., które rozpoczęło działalność w 2024 roku. Według rozmówcy CNBC oczekiwana zgoda mogłaby umożliwić firmie działanie w Chinach jako niezależnemu podmiotowi.

Citigroup, który zatrudnił już kilkudziesięciu pracowników do chińskiej jednostki, stara się o licencję dla spółki prowadzącej operacje na papierach wartościowych, będącej w pełni pod jego kontrolą. Według dwóch poinformowanych rozmówców CNBC bank chce prowadzić na krajowym rynku Chin działalność maklerską w zakresie akcji klasy A, underwriting, badania oraz handel na własny rachunek. Wniosek złożono pod koniec 2021 roku.

Chiny stopniowo otwierają sektor finansowy dla zagranicznych firm od 2018 roku, znosząc ograniczenia dotyczące zagranicznej własności w sektorach papierów wartościowych, kontraktów futures i zarządzania funduszami. Jednocześnie kraj utrzymuje ograniczenia w transgranicznym przepływie kapitału, a państwowi lokalni gracze dominują w sektorze płatności.

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