W USA 20 najwyższych menedżerów Goldman Sachs może podzielić między siebie do 500 mln dolarów premii, co byłoby jedną z największych takich wypłat w historii banku. Dyrektor generalny David Solomon może otrzymać około 100 mln dolarów w akcjach Goldman Sachs, informuje The Guardian.

Oczekiwane wynagrodzenie Solomona ponad dwukrotnie przewyższa jego rekordowy roczny pakiet wynagrodzenia w wysokości 47 mln dolarów, otrzymany w ubiegłym roku. Ostateczna wysokość wypłat ma zostać potwierdzona później w tym miesiącu.

Wynagrodzenie zależy od akcji banku

Fundusz premiowy jest rezultatem długoterminowego planu inwestycyjnego, który Goldman Sachs opracował w 2021 roku. Jego wielkość zależy od wzrostu wartości akcji banku w ciągu ostatnich pięciu lat, a także od wyników papierów wartościowych Goldman Sachs w porównaniu z takimi konkurentami jak JP Morgan i Bank of America.

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W tym okresie akcje Goldman Sachs podrożały o około 146%, a od początku kadencji Solomona na stanowisku dyrektora generalnego ich wartość wzrosła o około 300%.

Uczestnicy programu

Do wypłaty może być również uprawniony prezes banku John Waldron, powszechnie uważany za prawdopodobnego następcę Solomona, a także Ashok Varadhan i Dan Dees, współkierujący działem globalnej bankowości i rynków. Goldman Sachs oświadczył, że rada dyrektorów ustanowiła te nagrody, aby powiązać wynagrodzenia z rygorystycznymi wskaźnikami wyników, zapewnić sukcesję w kierownictwie oraz zatrzymać kluczowych pracowników na konkurencyjnym rynku.

Informacja o możliwych wypłatach pojawiła się przed publikacją kwartalnego sprawozdania Goldman Sachs za trzeci kwartał, zaplanowaną na 13 października. Bloomberg jako pierwszy poinformował o tym funduszu premiowym.

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