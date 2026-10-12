W Korei Południowej posłowie partii rządzącej i opozycyjnej skrytykowali firmę e-commerce Coupang za odmowę dopuszczenia przedstawicieli Komisji Sprawiedliwego Handlu (FTC) do kontroli na miejscu. Podczas kontroli parlamentarnej działalności FTC 12 października ustawodawcy oświadczyli, że są gotowi przyjąć zmiany legislacyjne, aby przedsiębiorstwa nie mogły odmawiać organom państwowym przeprowadzania inspekcji, informuje Korea Herald.

Kontrole od sierpnia

FTC kilkakrotnie od sierpnia próbowała przeprowadzić kontrolę w obiektach Coupang. Jest ona częścią dochodzenia w sprawie możliwego pobierania przez firmę od sprzedawców na jej internetowej platformie handlowej opłat w celu utrzymywania niskich cen dla kupujących.

Min Byung-deok, poseł rządzącej Demokratycznej Partii Korei, oświadczył, że Coupang nie wpuścił przedstawicieli FTC do swoich obiektów i zażądał od regulatora udowodnienia istnienia ryzyka ingerencji w dowody. Jego zdaniem niemożność przeprowadzenia przez komisję inspekcji może stworzyć precedens dla innych firm detalicznych.

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Spór o procedurę

Park Sung-hoon, poseł głównej opozycyjnej Partii Władzy Ludowej, powiedział, że Coupang stał się pierwszą firmą działającą w Korei Południowej, która odmówiła kontroli FTC po wprowadzeniu odpowiednich podstaw prawnych w 2012 roku. Skrytykował również powoływanie się firmy na jej status amerykańskiej spółki oraz jej notowanie na amerykańskiej giełdzie.

Zgodnie z ustawami o uczciwych transakcjach w dużym handlu detalicznym oraz o regulacji monopoli i uczciwym handlu FTC ma uprawnienia do przymusowego przeprowadzania inspekcji firm. Regulator oświadczył, że wszystkie wcześniejsze inspekcje przeprowadzano bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na ryzyko ingerencji w dowody.

Jednocześnie Coupang powołał się na Ramową ustawę o dochodzeniach administracyjnych, twierdząc, że FTC powinna była z wyprzedzeniem poinformować firmę o kontroli. Yoo Dong-soo, przewodniczący Komisji Polityki Narodowej Zgromadzenia Narodowego, oświadczył, że potrzebna jest nowa ustawa w celu zapewnienia sprawiedliwości proceduralnej. Przewodniczący FTC Joo Byung-ki powiedział, że regulator poważnie traktuje odmowę Coupang, i ostrzegł przed oczywistym negatywnym wpływem na interes publiczny, jeśli sąd uzna próbę kontroli za niezgodną z prawem.

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