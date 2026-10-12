В Южной Корее депутаты правящей и оппозиционной партий раскритиковали компанию электронной коммерции Coupang за отказ допустить представителей Комиссии по справедливой торговле (FTC) к выездной проверке. Во время парламентской проверки деятельности FTC 12 октября законодатели заявили о готовности принять законодательные изменения, чтобы бизнес не мог отказывать государственным органам в проведении инспекций, сообщает Korea Herald.

Проверки с августа

FTC несколько раз с августа пыталась провести проверку на объектах Coupang. Она является частью расследования возможного взимания компанией с продавцов на ее онлайн-маркетплейсе платы для поддержания низких цен для покупателей.

Депутат правящей Демократической партии Кореи Мин Бён Док заявил, что Coupang не пустила представителей FTC на свои объекты и потребовала от регулятора доказать наличие риска вмешательства в доказательства. По его словам, неспособность комиссии провести инспекцию может создать прецедент для других розничных компаний.

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Спор о процедуре

Депутат главной оппозиционной партии «Сила народа» Пак Сон Хун заявил, что Coupang стала первой компанией, работающей в Южной Корее, которая отказалась от проверки FTC после введения соответствующих законодательных оснований в 2012 году. Он также раскритиковал ссылку компании на статус американской компании и ее листинг на фондовом рынке США.

Согласно законам о честных сделках в крупном розничном бизнесе и о регулировании монополий и честной торговле, FTC имеет полномочия принудительно проводить проверки компаний. Регулятор заявил, что все предыдущие инспекции проводились без предварительного уведомления из-за риска вмешательства в доказательства.

В то же время Coupang сослалась на Рамочный закон об административных расследованиях, утверждая, что FTC должна была заранее уведомить ее о проверке. Председатель Комитета Национального собрания по национальной политике Ю Дон Су заявил о необходимости нового закона для обеспечения процессуальной справедливости. Председатель FTC Чжу Бён Ги сказал, что регулятор серьезно относится к отказу Coupang, и предупредил об очевидном негативном влиянии на общественные интересы, если суд признает попытку проверки незаконной.

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