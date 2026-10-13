Сервис знакомств Bumble объявил, что согласился перейти в частную собственность в рамках сделки с Ithaca Holdings, оцененной в $1,3 млрд. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Попытка восстановить рост

Сделка заключается на фоне многомесячной программы обновления бизнеса. Bumble и его более крупный конкурент Match Group, которому принадлежат Tinder и Hinge, сталкиваются со снижением вовлеченности пользователей, особенно среди молодой аудитории, уставшей от постоянного просмотра анкет.

Bumble была основана в 2014 году генеральным директором Уитни Вулф Херд. Сервис стал известен благодаря подходу, при котором женщины первыми начинают общение. Вулф Херд вернулась на должность CEO в марте 2025 года после того, как покинула ее в 2023 году.

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Снижение платной аудитории

Под руководством Вулф Херд компания обновляла основной продукт: внедряла функции на основе искусственного интеллекта, групповые знакомства и переработанный пользовательский опыт. Эти шаги должны были поддержать восстановление роста.

В то же время количество платных пользователей Bumble во втором квартале сократилось на 16,4% — до 3,2 млн. Квартальная выручка компании уменьшается почти два года. По состоянию на закрытие торгов в понедельник ее рыночная капитализация составляла около $582 млн, тогда как во время выхода на биржу в 2021 году Bumble оценивали в $14 млрд.

Ранее Reuters и другие СМИ сообщали, что Bumble вела продвинутые переговоры с Ithaca Holdings о переходе в частную собственность в сделке, которая тогда оценивала компанию примерно в $1 млрд.

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