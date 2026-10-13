Сервіс знайомств Bumble оголосив, що погодився перейти у приватну власність у межах угоди з Ithaca Holdings, оціненої у $1,3 млрд. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Спроба відновити зростання

Угоду укладають на тлі багатомісячної програми оновлення бізнесу. Bumble та її більший конкурент Match Group, якому належать Tinder і Hinge, стикаються зі зниженням залученості користувачів, особливо серед молодої аудиторії, яка втомилася від постійного перегляду анкет.

Bumble заснувала 2014 року генеральна директорка Вітні Вулф Герд. Сервіс став відомим завдяки підходу, за якого жінки першими розпочинають спілкування. Вулф Герд повернулася на посаду CEO у березні 2025 року після того, як залишила її у 2023-му.

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Падіння платної аудиторії

За керівництва Вулф Герд компанія оновлювала основний продукт: запроваджувала функції на основі штучного інтелекту, групові знайомства та перероблений користувацький досвід. Ці кроки мали підтримати відновлення зростання.

Водночас кількість платних користувачів Bumble у другому кварталі скоротилася на 16,4% — до 3,2 млн. Квартальна виручка компанії зменшується майже два роки. Станом на закриття торгів у понеділок її ринкова капіталізація становила близько $582 млн, тоді як під час виходу на біржу у 2021 році Bumble оцінювали у $14 млрд.

Напередодні Reuters та інші медіа повідомляли, що Bumble вела просунуті переговори з Ithaca Holdings про перехід у приватну власність в угоді, яка тоді оцінювала компанію приблизно у $1 млрд.

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