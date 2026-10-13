Serwis randkowy Bumble ogłosił, że zgodził się przejść w ręce prywatne w ramach transakcji z Ithaca Holdings, wycenionej na 1,3 mld dolarów. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Próba przywrócenia wzrostu

Transakcja jest zawierana w trakcie trwającego od wielu miesięcy programu odnowy biznesu. Bumble i jego większy konkurent Match Group, do którego należą Tinder i Hinge, mierzą się ze spadkiem zaangażowania użytkowników, szczególnie wśród młodszej grupy odbiorców zmęczonej ciągłym przeglądaniem profili.

Bumble zostało założone w 2014 roku przez dyrektor generalną Whitney Wolfe Herd. Serwis zyskał rozpoznawalność dzięki podejściu, w którym to kobiety jako pierwsze rozpoczynają rozmowę. Wolfe Herd wróciła na stanowisko CEO w marcu 2025 roku po tym, jak opuściła je w 2023 roku.

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Spadek płatnej bazy użytkowników

Pod kierownictwem Wolfe Herd firma aktualizowała podstawowy produkt: wprowadzała funkcje oparte na sztucznej inteligencji, randki grupowe oraz przeprojektowane doświadczenie użytkownika. Działania te miały wesprzeć powrót do wzrostu.

Jednocześnie liczba płacących użytkowników Bumble w drugim kwartale spadła o 16,4%, do 3,2 mln. Kwartalne przychody firmy maleją od prawie dwóch lat. Na zamknięciu sesji w poniedziałek jej kapitalizacja rynkowa wynosiła około 582 mln dolarów, podczas gdy przy debiucie giełdowym w 2021 roku Bumble wyceniano na 14 mld dolarów.

Wcześniej Reuters i inne media informowały, że Bumble prowadziło zaawansowane rozmowy z Ithaca Holdings w sprawie przejścia w ręce prywatne w transakcji, która wówczas wyceniała firmę na około 1 mld dolarów.

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