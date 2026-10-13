约会服务Bumble宣布，已同意通过一项与Ithaca Holdings达成的、估值13亿美元的交易转为私有公司。Channel NewsAsia援引路透社报道称。

试图恢复增长

这项交易达成之际，该公司正在实施一项持续数月的业务重整计划。Bumble及其规模更大的竞争对手Match Group——后者拥有Tinder和Hinge——都面临用户参与度下降的问题，尤其是在厌倦不断浏览个人资料的年轻受众中。

Bumble由首席执行官惠特尼·沃尔夫·赫德于2014年创立。该服务因女性先发起交流的模式而闻名。沃尔夫·赫德在2023年离职后，于2025年3月重返CEO职位。

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付费用户群下降

在沃尔夫·赫德的领导下，公司一直在更新核心产品：推出基于人工智能的功能、集体约会以及重新设计的用户体验。这些举措旨在支持恢复增长。

与此同时，Bumble的付费用户数量在第二季度下降16.4%，至320万。该公司的季度营收已下降近两年。截至周一收盘，其市值约为5.82亿美元，而Bumble在2021年上市时的估值为140亿美元。

此前，路透社和其他媒体报道称，Bumble正与Ithaca Holdings就私有化进行深入谈判，当时该交易对公司的估值约为10亿美元。

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