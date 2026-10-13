НБУ рассказал о введении в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен

По состоянию на 1 октября 2026 года в наличном обращении Украины находится около 400 тысяч новых банкнот номиналом 2 тысячи гривен на общую сумму 800 миллионов гривен. По данным Национального банка Украины, купюра с изображением поэта и диссидента Василия Стуса, введенная в обращение 4 сентября, в настоящее время составляет лишь 0,01% от общего количества банкнот в стране.

В регуляторе также отметили рост спроса на наличные деньги в третьем квартале. Помимо сезонных факторов, дополнительным фактором увеличения объемов наличных средств в обращении стало усиление интенсивности российских атак на объекты энергетической, логистической, продовольственной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Источник: Нацбанк.

Ранее Национальный банк Украины заявил о введении в обращение банкноты номиналом 2 000 гривен с 4 сентября 2026 года. Сама же презентация купюры состоялась заранее, чтобы банковские и небанковские учреждения успели настроить оборудование, а граждане и бизнес ознакомились с ее дизайном и защитой.

Гетманцев прокомментировал влияние новой банкноты номиналом 2 тыс. грн на инфляцию.

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