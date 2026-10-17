В США региональная сеть супермаркетов сообщила, что из-за подорожания дизельного топлива перевозка кочана салата из Калифорнии обходится дороже самого салата. Как сообщает Fortune, цены на дизельное топливо выросли на 30% в годовом выражении, а ритейлер не может переложить все транспортные расходы на покупателей из-за их высокой чувствительности к ценам.

Высокие цены на дизельное топливо

Средняя цена дизельного топлива в США в среду достигла 6,30 доллара за галлон — примерно на 68% выше, чем до начала войны с Ираном, по данным AAA. Издание отмечает, что ограничения в нефтепереработке поддерживают высокие цены на бензин и дизельное топливо, хотя стоимость сырой нефти несколько снизилась.

Дизельное топливо является важным видом топлива для промышленности, сельского хозяйства и грузовых перевозок. В «Бежевой книге» Федеральной резервной системы США компании из разных регионов сообщали о распространении топливных надбавок в цепочках поставок, давлении на рентабельность и сдерживании потребительских расходов.

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Влияние на поставки

По данным Федерального резервного банка Сан-Франциско, один из производителей заявил, что почти каждый материал, приобретенный в последние недели, сопровождался надбавкой за перевозку. В Федеральном резервном банке Бостона предупредили, что расходы на продукцию могут вырасти после перезаключения действующих контрактов с перевозчиками.

Перевозчики также испытывают давление. Федеральный резервный банк Ричмонда сообщил, что часть компаний не могла обеспечить прибыльность после скачка цен на дизельное топливо, поскольку тарифы были зафиксированы контрактами. Для покрытия расходов они использовали накопленные резервы, откладывали техническое обслуживание или приостанавливали закупки более экономичных грузовиков.

В сентябре базовая инфляция в США выросла до 2,6% против 2,4% в августе, а базовые потребительские расходы вне автозаправок увеличились лишь на 0,2%. Главный экономист по США в Oxford Economics Майкл Пирс отметил, что совокупные дополнительные расходы американцев на бензин с начала года уже превысили рост налоговых возвратов по сравнению с прошлым годом.

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