Тепличные помидоры в Украине подорожали на 14 процентов за неделю

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14 % дороже, чем в конце прошлой недели.

По данным аналитиков, местные тепличные комбинаты поставляют меньше помидоров, чем раньше. Из-за похолодания урожай в стационарных теплицах созревает медленнее, а выращивание овоща в пленочных теплицах прекратилось.

Импортные овощи пока не компенсируют нехватку местной продукции. В то же время рост цен на украинские помидоры уже стимулирует увеличение поставок из-за рубежа.

Несмотря на подорожание в течение последней недели, тепличные помидоры в Украине в среднем на 18% дешевле, чем в середине октября 2025 года.

Дальнейшая динамика цен будет зависеть, в частности, от объемов поставок местной и импортной продукции.

Источник: EastFruit

Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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