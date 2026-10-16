В Южной Корее акции Hybe, компании, стоящей за K-pop-группой BTS, в пятницу выросли на 10%. Инвесторы положительно оценили прогнозы финансовых результатов за третий квартал, поддержанные мировыми концертными турами артистов компании, сообщает CNBC.

По оценке брокерской компании iM Securities, выручка Hybe в третьем квартале может достичь 1,5 трлн вон, или $1,11 млрд. Это на 106% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль прогнозируется на уровне 172,2 млрд вон, а поступления от концертов — на уровне 717 млрд вон, что почти втрое превышает показатель предыдущего года.

Тур BTS и почти 3 млн посетителей

В третьем квартале мировой тур BTS включал 16 стадионных концертов в Северной Америке и восемь — в Европе. Вместе с расширением туров других исполнителей Hybe, в том числе Enhypen, Katseye и Cortis, это могло обеспечить почти 3 млн посещений концертов за квартал — потенциальный рекорд для компании.

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Более 70% всех посетителей концертов Hybe впервые пришлось на западные рынки. Аналитики связывают это с усилением присутствия новых артистов компании в Северной Америке и Европе. Несмотря на валютные факторы, поступления от концертов, мерча и лицензирования, согласно прогнозам, могут достичь рекордных уровней.

Новые группы должны снизить зависимость от BTS

В iM Securities считают, что прибыльность Katseye и Cortis на западных рынках будет важна для снижения зависимости Hybe от BTS. Kyobo Securities прогнозирует концертную выручку компании в третьем квартале на уровне 724,4 млрд вон и отмечает, что рост молодых исполнителей становится все более заметным параллельно с туром BTS.

По данным Kyobo Securities, Cortis продает в среднем около 600 тыс. альбомов ежемесячно, а Katseye расширяет международное присутствие благодаря показателям стриминга и продажам альбомов. В то же время iM Securities допускает пересмотр прогнозов прибыли Hybe на 2027 год в сторону повышения, если спрос на дополнительные концерты BTS в Японии и на Ближнем Востоке окажется выше ожиданий.

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